El Salvador'da bir mahkeme, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve suç örgütü üyeliği suçlarından yargılanan çete üyelerine bin yılı aşan hapis cezaları verdi.

Başsavcılık, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, El Gremio adlı çetenin üyelerinin uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve yasa dışı örgütlenme suçlarından mahkum edildiğini duyurdu.

Toplam 28 çete üyesinin yargılandığı davada iki sanığa bin 48'er yıl hapis cezası verildi.

BUKELE'NİN ÇETE OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Karar, Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin 2022 yılında başlattığı ve ülke genelinde çetelere yönelik kapsamlı operasyonlarla devam eden güvenlik politikalarının gölgesinde geldi.

Yetkililere göre, operasyonlar kapsamında bugüne kadar 90 binden fazla kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin önemli bir bölümü ülkenin yüksek güvenlikli cezaevlerinde tutuluyor.

MÜEBBET HAPİS DÜZENLEMESİ YAPILMIŞTI

El Salvador Kongresi, Mart ayında kabul ettiği anayasa değişikliğiyle daha önce 60 yıl olan azami hapis cezasını kaldırarak cinayet, tecavüz ve terör suçlarında ömür boyu hapis cezasının önünü açmıştı.

Daha sonra bu düzenlemenin 18 yaşın altındaki failleri de kapsayacak şekilde genişletildiği açıklandı.