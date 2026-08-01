Gemiler onlarca yıldır denizin altında kaldığı için çelik gövdelerinde ciddi aşınmalar oluştu. Bilim insanları, güçlü fırtınalar, depremler veya metalin tamamen çürümesi halinde çok sayıda enkazdan aynı anda petrol sızabileceğini ve bunun deniz ekosistemleri üzerinde uzun yıllar sürecek etkiler yaratabileceğini belirtiyor.

MİKRONEZYA'DA TEHLİKE ŞİMDİDEN ORTAYA ÇIKTI

Bu riskin ilk örneklerinden biri Büyük Okyanus'taki Mikronezya'da yaşandı. II. Dünya Savaşı'ndan kalan bir gemi enkazından sızan petrol kıyılara ulaştı; bazı bölgelerde balıkçılık durduruldu, acil müdahale ekipleri görevlendirildi ve yerel yönetimler çevre kirliliğini kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yaşanan olay, benzer enkazların gelecekte oluşturabileceği tehlikenin somut bir örneği olarak gösteriliyor.

Araştırmacılar, dünya genelinde Baltık Denizi'nden Pasifik Okyanusu'na kadar çok sayıda savaş gemisi ve yakıt tankerinin deniz tabanında çürümeye devam ettiğini, bunların bazılarının şimdiden küçük ölçekli sızıntılar oluşturduğunu ifade ediyor.

MİLYARLARCA LİTRE YAKIT HÂLÂ GEMİLERDE

Tahminlere göre deniz tabanındaki bu enkazların içinde yaklaşık 23 milyar litre ağır yakıt bulunuyor. Bu miktarın büyük bölümünün II. Dünya Savaşı sırasında batan gemilerde kaldığı belirtiliyor. Uzmanlar, enkazların yaşlanmasıyla birlikte petrolün denize karışma ihtimalinin her geçen yıl arttığını ve bu nedenle yüksek risk taşıyan gemilerin öncelikli olarak tespit edilip güvenli şekilde boşaltılması gerektiğini vurguluyor.