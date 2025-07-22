Ülkede ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilerek tutuklanan Destiny Ebube Odili, Ephraim Chukwuebuka Onuorah, Chidiebere Noel Orizu, Moses Igwe Elom ve Ezennia Precious Ezennia yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 17.07.2025 tarihinde Gönyeli’de Ziya Gökalp Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, mahkeme emri gereği yapılan aramada ikametgâh içerisinde tespit edilen zanlıların muhaceret kontrolünün yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan kontrolde Destiny Ebube Odili’nin 07.06.2021 tarihinden itibaren toplam 1502 gün, Ephraim Chukwuebuka Onuorah’ın 19.06.2022 tarihinden itibaren toplam bin 125 gün, Chidiebere Noel Orizu’nun 29.11.2024 tarihinden itibaren 230 gün, Moses Igwe Elom’un 29.11.2023 tarihinden itibaren toplam 596 gün ve Ezennia Precious Ezennia’nın 04.04.2022 tarihinden itibaren toplam bin 199 gündür ülkede ikamet izinsiz olduklarının tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Polis memuru, zanlıların 18 Temmuz’da mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını kaydetti. Bu süre içerisinde zanlıların ihracı için gerekli yazışmaların yapıldığını ve cevap beklendiğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlılar hakkında 4 gün ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.