Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, 2025 yılının ilk 7 ayında meydana gelen ölümlü kazalara dikkat çekerek, ciddi önlemler alınmadığı sürece yıl sonunda can kaybı sayısının geçtiğimiz yılki seviyeye ulaşacağını söyledi.

Kıbrıs Postası tvye konuşan Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Avcı, 2025 yılında şimdiye kadar 25 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirterek, “Geçtiğimiz yıl bu sayı 50’ydi. Bu yıl da o rakama doğru gidiyoruz. Ortada bir azalma yok” dedi.

Trafik kazalarını azaltmak için elle tutulur hiçbir adım atılmadığını savunan Avcı, “Sadece bir iki yolda iyileştirme yapıldı, başka hiçbir yaptırım hayata geçirilmedi” ifadelerini kullandı.

En büyük sorunlardan birinin ehliyet sistemi olduğunu kaydeden Avcı, sistemin hem yerli hem de yabancı sürücüler açısından ciddi şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Avcı, “Yabancıların ehliyeti varsa, direksiyon başına geçmeye hazır kabul ediliyorlar. KKTC ehliyetine dönüştürülüyor ama hiçbir sınav yapılmıyor” dedi.

Yollarda 24 saat devriye uygulamasının hâlâ hayata geçirilmediğini vurgulayan Avcı, bu durumun sürücülerde denetlenmeme algısını güçlendirdiğini ifade etti.

Trafik cezalarının artırıldığını ancak uygulanmadığını savunan Avcı, özellikle alkol sınırını aşan sürücülere yönelik mahkeme sürecinin henüz etkili şekilde işletilmediğini belirtti. “150 promilin üzerindeki sürücüler mahkemeye sevk edilecek denmişti. Ancak bugüne kadar ‘mahkemeye çıkarıldı, hapse atıldı’ gibi örnekler ne duyuldu ne yayınlandı” diyen Avcı, caydırıcılığın yalnızca kağıt üzerinde kaldığını söyledi.