Stat: Gönyeli Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Özal Çağlayan, Berk Bağrıkara

Atoll Kozanköy: Mahmut Karabey, Hüseyin Konyalıoğlu, (75’ İzder Kutay), Chrıslın Excelent Dıamoneka, Azad Karımov, Kahraman Dönmez, (55’ Abdullah Çomunoğlu), Bayram Arıkhan, Mustafa Yaşar, Mehmet Kum, Eran Kabidan, (75’ Ceyhun Hızlıer), Efe Çopur, Erce Çakmak, (50’ Selçuk Dilik)

Binatlı: Uğur Şahin, Mevlüt Önal, (73’ Enes Yeltekin), Yusuf Kumaş, (73’ Tahsin Denizsever), Hüseyin Tomak, Şahan Bayram, Ferhat Şenses, Ahmet Atikoğlu, (73’ Aytan İmamzade Özsususzlu), Mehmet Göktaş, Mehmet Bahattin Zaim, Bekir Yıldız, Mehmet Göçben, (51’ Erman Aksal),

Kırmızı Kart: Dk.90 Şahan Bayram (Binatlı)

Goller: Dk.50 Yusuf Kumaş, Dk. 90 Enes Yeltekin (Binatlı)

Süper Lig’e terfi edecek 3. takımın belirleneceği AKSA Birinci Lig Play-Off birinci maçında Atoll Kozanköy ile Binatlı kozlarını Gönyeli Stadı’nda paylaştı. Maçı 2-0 kazanan Binatlı çıkma umutlarını artırdı.

İki takımın da atak başladığı karşılaşmanın ilk devresi 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya atak başlayan Binatlı 50’de savunmadan ileri çıkan Yusuf Kumaş ile öne geçti 0-1.

Golden sonra da topun ve oyunun kontrolünü elinde tutan Binatlı, son anlarda oyuna sonradan giren Enes Yeltekin iki farkı ikiye çıkaran golü buldu 0-2.

Bu sonuçla Binatlı puanını 28’e çıkararak Süper Lig iddiasını güçlendirirken aynı puanda kalan Atoll Kozanköy ise ikinci maçı beklemeye başladı.

AKSA 1. Lig Play-Off Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. Yeniboğaziçi 1 0 1 0 2 2 0 30

2. Binatlı 1 1 0 0 2 0 2 28

3. Türk Ocağı 1 0 1 0 2 2 0 28

4. Atoll Kozanköy 1 0 0 1 0 2 -2 28