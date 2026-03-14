Salih KARAOSMAN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Lig'de 22. Hafta maçında Hamitköy, Binatlı’yı konuk etti.
İrsen Küçük Stadında oynanan Hamitköy – Binatlı maçını Şakir Azizoğlu yönetti. İlk 20 dakika dengeli giden oyun sonrasında atak üstünlüğünü ele geçiren Binatlı birçok gol pozisyonunu cömertçe harcayınca devre 0 – 0 sona erdi.
İkinci devreye de hızlı başlayan Binatlı karşısında Hamitköy oyuncu değişiklikleriyle toparlandı. Binatlı oyuncu değişiklikleriyle yeniden atak üstünlüğünü ele alırken, sonradan oyuna giren Cenkay’ın golüyle 1 – 0 öne geçti. Golden sonra Hamitköy’ün pozisyonları sonuç vermezken, İsmail Aslan’ın 74’te kırmızı kart görmesiyle Hamitköy 10 kişi kaldı.
10 kişi kalan rakibi karşısında baskıyı artıran Binatlı, Erdem’in kafa golüyle skoru 2 – 0 yaparken, skoru belirleyen gol 81’de Burak Koçar’dan geldi. 0 – 3