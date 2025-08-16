Birinci Lig kulüplerinden Binatlı Yılmaz Spor Kulübünde Salih Gülmez başkanlığındaki yönetim kurulu, alt yapıdaki yapılandırmasını sürdürüyor. Bu doğrultuda 2025 – 2026 sezonu Binatlı Yılmaz Spor Kulübünde alt yapı yapılanmasında Fatih Selden, Altyapılar Sorumlusu ve Genel Koordinatörü oldu. Binatlı Yılmaz Spor Kulübü alt yapısında yer alan takımların sorumluluğu Fatih Selden’de olacak.