Süper Lig ekiplerinden Yenicami, Halil Uçar’ı renklerine bağladı.

Oyuncu kendisini Yenicami futbolcusu yapan imzayı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda attı. 2016-17 sezonunda kiralık olarak Yenicami’de görev yapan Halil Uçar, son olarak Değirmenlik’te forma giyiyordu. Yenicami, Uçar’ı bonservisli olarak kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına yurt dışında Bolu-Gerede’de kamp yaparak devam edecek olan Yenicami, kamp öncesi kadrosuna yeni oyuncularını da yazdı. Halil Uçar ile mukavele imzalayan Yenicami aynı zamanda kiralık olarak da Remzi Betmezoğlu, Alaattin Yavuz, Samet Akrep ve Reşit Erişik’i kadrosuna kattı.