İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar, binalarda yangın nedenleri konusunda konuşarak, geçtiğimiz yıl bina yangın sebepleri konusunda elektronik ev aletlerinde oluşan kısa devrenin birinci sırada yer aldığını söyledi.

Kısa devrelerin oluşma nedenlerinin başında çoklu prizler üzerine fazla elektronik alet fişinin takılması olduğunu söyleyen Gürpınar, “Aşırı akım çeken cihazları çoklu prizlerin üzerine takmamalıyız. Örneğin ütü ya da sobanın çoklu prize takılması kısa devreye sebebiyet verebilir.” dedi.

Gürpınar, bina yangın nedenlerindeki ikinci sebebin çoklu prizlerin yanlış kullanılması olduğunu da ekleyerek, vatandaşların evden çıkarken prizlerin açık olup olmadıklarını kontrol etmeleri ve buzdolabı dışındaki tüm elektronik ev aletlerinin kapatılması gerektiğini ifade etti.

Genel bina yangınlarında gaz kaçağının üçüncü sıradaki neden olarak yer aldığını söyleyen Gürpınar, sigara kaynaklı yangınlar, ocak üzerinde yemek unutulması ve soba ya da şöminenin eşyaları yakmasının ise diğer nedenler olarak sıralandıklarını kaydetti.