Partiden verilen bilgiye göre, Bilgehan, Kuzey Kıbrıs Web Tv’de Melis Günel’in konuğu oldu.

Bilgehan, TAM Parti’nin ülkeye şeffaflık, üretim ve liyakat getireceğini ifade ederek, gençlerin ülkelerine geri dönmeleri için çaba sarf ettiklerini söyledi. “Mesele çocuklarımızın geleceğidir” diye konuşan Bilgehan, kötü gidişatın düzeltilmesi için son şans olduğunu ve bunun için TAM Parti olarak her adımı atacaklarını kaydetti.

“Hükümetin 2027’yi görme şansı olmadığını ve halkın sesini duyması gerektiğini” görüşünü dile getiren Bilgehan, “Erken seçimden kaçmaya çalışıyorlarsa, seçim sonuçlarında halkın verdiği mesajı görmek istemiyorlarsa tek dertleri koltuk demektir. Bu halka büyük duyarsızlıktır” dedi.

Devletin halkıyla beraber hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Bilgehan, “Siz bir devlet yöneteceksiniz ama içinde halkınız olmayacak. Böyle devlet anlayışı olmaz” diye konuştu.

TAM Parti’nin halkla iç içe bir yönetim ve yapılanma anlayışının olduğunu ifade eden Bilgehan, parti olarak ciddi bir çalışma süreci içinde olduklarını belirtti.

Bilgehan, partinin en önemli misyonunun ülkede üretimi yeniden ayağa kaldırmak olduğuna işaret ederek, bunun yolunun da şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir yapıdan geçtiğini belirtti.