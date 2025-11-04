Üniversiteden verilen bilgiye göre Girne’de ARUCAD Konferans Salonu’nda yapılacak kongre, hem fiziksel hem de çevrim içi katılım olanaklarıyla uluslararası akademik camiayı bir araya getirmeyi hedefliyor.

"İklim Duyarlı Tasarım ve Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı" temasıyla yapılacak kongrede, iklim odaklı peyzaj ve yapı tasarımı, sürdürülebilir planlama yaklaşımları, akıllı teknolojilerin kullanımı, yenilikçi tasarım yöntemleri, kentsel ekoloji ve çevresel sağlık gibi güncel meseleler disiplinler arası bir perspektifle ele alınacak.

Kongrede kabul edilen tüm özetler, Bildiri Kitabı’nda yayımlanacak; ayrıca seçilen tam metinler, hakemli değerlendirme sürecinin ardından International Journal of Landscape Architecture Research (IJLAR) dergisinde yayımlanmak üzere değerlendirilecek.

Kongreyle ilgili detaylı bilgiye ve başvuru bağlantısına www.iclar.org/congre adresinden ulaşılabilir.



