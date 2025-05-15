Haspolat’ta meydana gelen 'Katle Teşebbüs, ağır Yaralama, Kanunsuz Bıçak Taşıma' suçlarından tutuklanan 23 yaşındaki Mehmet Emin Taşlıtarla mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 10 Mayıs 2025 tarihinde saat:18:40’ta Haspolat’ta Ulusalararası Kıbrıs Üniversitesi’nin düzenlediği bahar şenliklerinde görevli olan güvenlik görevlisi Mehmet Emin Taşlıtarla'nın kendisi ile alay ettiği gerekçesi ile aynı yerde güvenlik görevlisi olan, 24 yaşındaki Mehmet Yıldız’ı tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı sol göğüs altına bir kez ve arka sırt kısmına iki kez sokmak sureti ile ağır şekilde yaralayarak katle teşebbüs ettiğini söyledi.

Polis, hastanede tedavisi süren Yıldız’ın hayati tehlikesinin bulunmadığını ancak tedavisinin devam etmesinden dolayı her an suç nevinin değişebilme olasılığına karşın zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki edebileceğini belirterek, 2 gün ek süre istedi. Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.