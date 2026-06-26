Girne Turizm Limanın’dan ülkeye yönetimindeki TIR dorsesinde 12 Suriye uyruklu göçmeni yasa dışı yollarla ülkeye sokan isminin baş harfleri S.G., hakkındaki soruşturma tamamlandı.

9 gündür poliste tutuklu olan zanlı işlediği suçu itiraf ederken, yapılan muhaceret kontrolünde S.G.’nin adaya 30 günlük turist vizesi ile giriş yaptığı öğrenildi.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Tanay, zanlı S.G.’nin ‘İnsan Kaçakçılığı’ suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı S.G.’nin Mersin’de kişi başı bin 500 ABD dolarına anlaştığı yaşları 21 ile 15 arasında değişen 12 Suriyeli göçmeni yönetimindeki TIR dorsesinde ülkeye Girne Turizm Limanın’dan soktuğunu ve polis tarafından yapılan operasyonla tespit edildiklerini anlattı.

Zanlının suç üstü tutuklandığını, işlediği suçu itiraf ettiğini kaydeden Tanay, soruşturmanın tamamlandığını 22 kişiden ifade temin edildiğini belirtti. İnsanlık dışı şartlarda yasa dışı yollardan KKTC’ye giriş yapmaya çalışan 12 göçmenin bugün Girne Turizm Limanı’ndan ihraç edildiği öğrenildi.

İşlenen suçun ciddiyetine değinen Tanay, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Savcı Doğa Tokay, işlenen insan kaçakçılığı suçunun daha ağır neticelerinin olduğuna dikkati çekerek, zanlının 60 günü geçmeyecek şekilde Cezaevine gönderilmesini talep etti.

Yargıç Mine G. Serden, zanlının ağır cezada yargılanacağına işaret ederek, adada hiç bir bağı olmayan S.G.’nin 60 günü geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevine gönderilmesine emir verdi.