Erenköy’de öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesiyle ilgili açıklama yapan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, öğrencilerin arızalı otobüse zorla bindirildiğini söyledi.

Eylem, arızadan dolayı kazanın meydana geldiğine dair duyum aldıklarını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nı eleştiren Eylem, "Denetleme yok. Öğrenciler arızalı bir otobüse bindirildi ve kaza oldu." dedi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise yaralanan öğrencilerden birinin durumunun diğerlerinden daha ciddi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Bir öğrencimizin yüz ve burun kısmında ciddi sakatlıklar ve kırıklar var. Gazimağusa Hastanesi’nde estetik cerrah olmadığı için bu çocuğumuz Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Doktor arkadaşlar, şu anda hayati tehlikesi olan bir çocuk bulunmadığını söylediler. Diğer çocuklarımız da müşahede altında tutuluyor.”

“OTOBÜS KAZASI, DENETİMSİZLİKTEN VE ESKİLİKTEN KAYNAKLANDI”

Kazaya neden olan etkenlere de dikkat çeken Gökçebel, öğrenci taşımacılığı sistemini sert bir dille eleştirdi:

“Otobüslerin denetimleri maalesef yapılmıyor. Bu sistem, şirketler üzerinden yürüyen bir rant düzenine dönüştü. Bizi yönettiğini iddia eden bu sistem artık çocuklarımıza zarar vermeye başladı. Bu yaşanan kaza, otobüsün eskiliğinden kaynaklandı. Bu kabul edilemez.”