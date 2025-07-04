Alayköy’de Sanayi bölgesinde meydana gelen bıçaklama olayıyla ilgili tutuklanan Bülent Gülbahar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 30.06.2025 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Alayköy’de Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir işyeri içerisinde, aralarında avans konusunda yaşanan tartışma sonucu zanlı ile işvereni C.M.’nin (E-38) birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga ettiklerini söyledi. Polis, kavga esnasında zanlının tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile C.M.’yi yaralayarak, sol dizinde, tendonunda ve sol bacak üst arka kısmından bıçakladığını kaydetti.

Polis, C.M.’nin aynı gün Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil servisinde muayene edildiğini, tehlikesi bulunmadığından dolayı yapılan tedaviye müteakip hastaneden ayrıldığını ifade etti. Polis memuru, zanlının ise aynı Alayköy Sanayi Bölgesi içerisinden tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 29 Haziran’da ülkeden çıkış yaptığını, 30 Haziran’a giriş yaptığını ve aynı gün suç işlediğini söyledi. Polis, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Savcı Ali Hidayet, zanlının giriş-çıkışıyla ilgili polise soru yöneltti. Polis, zanlıya giriş-çıkış dökümleri olmadığı için çalışma izni çıkarılamadığını, bu nedenle 29 Haziran’da çıkıp, 30’un da döndüğünü söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.