Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda dün gece yarısından sonra meydana gelen kazada bir kişi hafif yaralandı.

Kaza 00:20 raddelerinde Lefkoşa-Güzelyurt anayolu 16-17’nci kilometrelerinde meydana geldi.

27 yaşındaki Selma Balcı, yönetimindeki LU 477 plakalı salon araçla Güzelyurt istikametine doğru dikkatsizce seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak orta refüj içerisinde bulunan beton bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan Balcıoğlu, ambulans ile LDH acil servisine kaldırıldı ve burada görmüş olduğu tedaviye müteakip taburcu oldu.