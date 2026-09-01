Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenledikleri gerekçesiyle tutuklanan isminin baş harfleri K.B. ve D.D. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Nurettin Özgenler, zanlıların 28 Ağustos 2026 tarihinde Alayköy’de meydana gelen “kanunsuz ateşli silah taşıma, tasarruf ve kullanma, kanunsuz patlayıcı madde taşıma, tasarruf ve kullanma ile meskûn mahalde ateş açma” suçlarından methalder olduklarını söyledi.

Polis, 28 Ağustos saat 00.30 sıralarında Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübünde kendilerine konsomatris verilmediği gerekçesiyle zanlıların tasarruflarında bulunan Felix Sarasqueta marka bindirikli av tüfeğiyle gece kulübünün tabelasına iki el ateş ettiklerini belirtti.

Zanlıların Girne’de araç içerisinde tespit edildiğini belirten polis, araçta yapılan aramada av tüfeği ile sol ön koltuğun altında beyaz renk poşet içerisinde 15 adet av fişeği bulunduğunu aktardı.

Zanlıların suçüstü tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, daha önce mahkemeden 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını, bu süre içerisinde tüfeğin balistik incelemeye gönderildiğini söyledi.

Yapılan araştırmada tüfeğin Yaşar Falyalı adına kayıtlı olduğunun tespit edildiğini belirten polis, silahın zanlıların eline nasıl geçtiğinin araştırılacağını ifade etti.

Zanlılardan el swap ve yüz swap örnekleri alındığını ve inceleme için ilgili birimlere gönderildiğini belirten polis, alınması gereken ifadeler ile incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu kaydederek 4 gün ek tutukluluk talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, işlenmiş olduğu iddia edilen suçların ciddi suçlar olduğunu belirterek K.B. ve D.D.’nin 4 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.