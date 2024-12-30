Lefkoşa’da dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.

Kaza 00:45 sıralarında, Lefkoşa’da Kemal Aksay Caddesi üzerinde Lefkonuklu mağazasının önünde meydana geldi.

23 yaşındaki Yunus Özkan, 171 miligram alkollü içki tesiri altında, (yasal limitin beş katı) yönetimindeki UZ 818 plakalı çift kabin araçla seyrederken, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelen 48 yaşındaki Hüseyin Karanlık yönetimindeki LA 180 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan LA 180 plakalı araç sürücü Hüseyin Karanlık ve araçtaki yolcular 46 yaşındaki Didem Dülger ve 59 yaşındaki Erdem Pınar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

UZ 818 plakalı araç sürücüsü Yunus Özkan, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.