Lefkoşa ve Gazimağusa’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, bu sabah Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği (CÖŞ) ekipleri tarafından M.O.O’nun (E-43) evinde arama yapıldı.

Aramalarda, zanlının tasarrufunda satışa hazır şekilde paketlenmiş 350 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ele geçirildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Gazimağusa’da satışa hazır paketler halinde uyuşturucu

Gazimağusa’da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından M.İ.S’nin (E-28) evinde arama yapıldı.

Aramalarda, zanlının tasarrufunda satışa hazır şekilde paketlenmiş 600 gram hintkeneviri türü ile 50 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ve öğütücü ele geçirildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin her iki meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.