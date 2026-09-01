Lefkoşa’da meydana gelen “16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz” ve “çocuğun cinsel istismarı” suçlarından tutuklanan 20 yaşındaki Türkmenistan uyruklu zanlı Y.K., dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Erkan Yılmaz, olayla ilgili bulguları aktardı. Yılmaz, 2025 yılı içerisinde Lefkoşa’da yapımı devam eden bir okulun boş inşaatında, zanlı Y.K.’nin 14 yaşındaki kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girmek suretiyle cinsel tecavüzde bulunduğunun iddia edildiğini söyledi.

Polis, olayın 15 Ağustos tarihinde polisin bilgisine geldiğini ve zanlının derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Zanlının daha önce üç kez mahkemeye çıkarılarak toplam 15 gün ek tutukluluk süresi alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde müştekinin kullandığı telefon ile zanlının telefonunun incelemeye gönderildiğini, zanlının ise Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde üç doktor kontrolünden geçirildiğini aktardı.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, zanlının müştekiyle aynı lisede öğrenim gördüğünü ve serbest kalması halinde hem tanıklara hem de müştekiye etki edebileceğini ifade ederek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Savcı Cansu Lefkonuklu da işlenmiş olduğu iddia edilen suçların ömür boyu hapis cezası öngören çok ciddi suçlar olduğunu belirterek, zanlının 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.