KKTC Havalimanı’nda Narkotik Detektör Köpeği Lokum’un tepki vermesi üzerine üzerinde uyuşturucu madde bulunan mimar zanlı isminin baş harfleri T.E., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Zafer Yıldız, olayla ilgili bulguları aktardı.

Yıldız, zanlı T.E.’nin 22 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.16’da Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak istediği sırada, Narkotik Detektör Köpeği Lokum’un tepki vermesi üzerine üzerinde ve eşyalarında arama yapıldığını söyledi.

Aramada zanlının tasarrufunda yaklaşık 486 miligram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirten polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını aktardı.

Polis, olayın ardından zanlıdan izahat istendiğini ve zanlının itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini kaydetti.

Zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak 10 gün ek tutukluluk süresi alındığını belirten polis, bu süre içerisinde emarenin analiz için gönderildiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkeye turist olarak geldiğini belirten polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, T.E.’nin bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.