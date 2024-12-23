Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta, Crsytal Palace maçında sakatlanan Bukayo Saka'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Arteta, "Bukayo Saka'nın durumu iyi görünmüyor. Muhtemelen uzun süre sahalardan uzak kalacak." ifadelerini kullandı.

İspanyol teknik adam, "Bukayo Saka, açıkçası bizim için büyük bir oyuncu. Takım üzerindeki etkisini görmeniz yeterli, ancak bu hepimiz için başka bir zorluğun üstesinden gelmenin yollarını düşünmek için gerçekten iyi bir egzersiz olacak, çünkü sezonda zaten çok şey yaşadık." sözlerini kullandı.

Bu sezon Arsenal ile tüm kulvarlarda 24 maça çıkan İngiliz futbolcu, 9 gol atıp 13 asiste imza atmıştı.