Beşiktaş'ta 29 Aralık'ta yapılacak seçim öncesinde başkan adayları çalışmalarını sürdürüyor. Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmek istiyor.

Hüseyin Yücel, "Sergen Hoca ile iki kez görüştük. Göreve devam edersem yine görüşeceğiz" dedi. Diğer aday Serdal Adalı da, "Yerli olarak gönlümde Sergen hoca var" ifadesini kullandı.

29 Aralık'ta yapılacak seçimin ardından ikinci Sergen Yalçın döneminin başlaması bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcı; Beşiktaş ile lig şampiyonluğuyla Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşadı.