Birinci Lig ekibi Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübünde, kulüple özdeşleşmiş başkan Metin Menekşeli güçlü bir yönetim kurulu oluşturarak göreve devam kararı aldı. Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübünden ilk toplantısını yapan yeni yönetim kurulunun oluşumu ve hedefleriyle ilgili şu açıklama yapıldı:

“2026-2027 Sezonu İçin İlk Toplantımızı Gerçekleştirdik

Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü olarak 2026-2027 sezonu öncesindeki ilk yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik.

Yeni oluşturulan yönetim kurulumuz ile birlikte kulübümüzün yeni yapılanması, sezon planlaması, sportif hedefleri ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Çeşitli mazeretleri nedeniyle toplantımıza katılamayan yöneticilerimizin de önümüzdeki süreçte aramızda yer almasıyla birlikte çalışmalarımızı birlik ve beraberlik içerisinde sürdüreceğiz.

Ayrıca bu dönem itibarıyla yönetim kurulumuza katılarak Sportif Direktör görevini üstlenecek olan Mehmet Bozkurt 'a aramıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. Tecrübesi ve birikimiyle kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz.

Yeni sezonda tek hedefimiz; camiamızın desteğiyle Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü'nü hak ettiği başarılara yeniden ulaştırmaktır.”