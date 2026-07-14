Mağusa Türk Gücü, yeni sezon kadro planlaması kapsamında genç futbolculara yatırım yapmayı sürdürürken, Tuzla’dan Erdil Çiftçioğlu’nu bonservisiyle transfer etti.

Sarı-yeşilli kulüp, genç oyuncunun transferiyle geleceğe yönelik yapılanmasını güçlendirmeyi hedeflerken, altyapı ve genç yeteneklere verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Erdil Çiftçioğlu’nun takıma katılmasının hem kulüp hem de oyuncu adına önemli bir adım olduğu belirtilirken, genç futbolcuya yeni takımında başarılı ve sakatlıktan uzak bir sezon temennisinde bulunuldu.