Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, düşme hattındaki Atakaş Hatayspor'u 5-1 yendi. Siyah beyazlılarda Ciro Immobile hat-trick yaparken, devre arasında takıma katılan Keny Arroyo ilk golünü attı
Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Beşiktaş, düşme hattında bulunan Hatayspor ile karşılaştı.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maç ev sahibi ekibin 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Beşiktaş'ın gollerini Ciro Immobile (3), Rafa Silva ve Keny Arroyo attı. Hatayspor'da Abdulkadir Ömür ağları havalandırdı.
Beşiktaş ligde 3 maç sonra kazandı ve puanını 52 yaptı. Siyah beyazlılar maç fazlasıyla üçüncü sıraya yükseldi. Hatayspor 19 puanda kaldı.
Beşiktaş'a 5-1 yenilen Atakaş Hatayspor, küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.