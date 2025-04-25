Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 19-24 Nisan 2025 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Saydam U14 Ligi ve Puma Kadınlar Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Savaş Çakıcı başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç:Ali Tüfekçi (Düzkaya KOSK), Berkan Sünmez (Northernland Dipkarpaz), Davud Jumakulyyev (Yenicami), Enes Malik Hızlı (Düzkaya), Erdem Yıldırım (Düzkaya ), Mehmet Kızılörs (Çanakkale), Yusuf Kondoz (Çetinkaya)

2 Maç: Ahmet İsmet Somuncu (Vadili), Ali Arda Kara (Gönyeli) Alperen Karakaş (Tremeşeli H. Dumlupınar), Cuma Özdoğanoğlu (Yeniboğaziçi)

3 Maç: Salih Can Gül (Atoll Kozanköy)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ahmet Hellaç (Ünimar Maraş), Ahmet Sayar (Atoll Kozanköy), Altan Çocuk (Hamitköy), Berkay Kalakcı (Hamitköy), Dilem İlhan (Yenicami ), Dursun Kaçar (Mağusa Türk Gücü), Emrullah Çakmak (Atoll Kozanköy), Eren Aygün (Türk Ocağı Limasol), Erkan Gezici (Yalova ), Eyyüp Öztep (Karşıyaka ), Fikret Yağcıoğlu (Cihangir), Galip Orcan (DND L. Gençler Birliği ), Karan Ahmet Sönmez (Yenicami), Kenan Özerinç (Yeniboğaziçi), Maruf Mutlu (Northernland Dipkarpaz), Mehmet Dulkadir (M. Hacıali Yılmazköy SK), Metehan Ordu (Northernland Dipkarpaz),

Mustafa Sakallı (China Bazaar Gençlik Gücü), Ömer Albayrak (Mesarya ), Rifat Hacıarifoğlu (Doğan Türk Birliği), Salih Zencirkıran (Lapta TBSK), Sercan Demirman (Cihangir GSK), Sercan Yılmaz (Serveroğlu Geçitkale), Şakir Çaltıkuşu (Hamitköy), Şüleyman Şeb (M. Hacıali Yılmazköy), Tuğra Kılıç (Esentepe), Yusuf Duran(Northernland Dipkarpaz)