BTM 1. Lig ekibi Karaoğlanoğlu, yeni sezon öncesinde yabancı kontenjanı kapsamında önemli hamlelerinden birini gerçekleştirerek Nijerya U 20 Milli takımı eski futbolcusu Albert Hilary Junior ile anlaşmaya vardı.

Sportif Direktör Aydın Aygın, transferin gerçekleşmesinde büyük emek veren kulüp yöneticisi Kayhan Hürdeniz'e teşekkür ederek, "Bu transfer camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Sarı-siyahlılar, Albert Hilary Junior transferiyle kadrosunu güçlendirirken yeni sezon öncesi iddiasını da ortaya koydu.