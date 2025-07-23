KKTC’de casusluk şüphesiyle tutuklu bulunan 5 Kıbrıslı Rum ile ilgili gelişmeler dün de Rum basınında yer aldı.

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’nın (KİPE) ilgili kaynaklara atıfta bulunarak yayımladığı habere dayanarak Rum Yönetimi’nin, 5 Kıbrıslı Rum’un serbest bırakılmasına ilişkin çabaların sürdürdüğünü yazdı.

Çabaların, BM aracılığıyla iki toplumlu Suç ve Ceza Konularındaki Teknik Komitesi’ne yönelik yürütüldüğünü yazan gazete aynı kaynakların, 5 Kıbrıslı Rum’un serbest bırakılması amacıyla temasların kesintisiz bilgilerin ise sabit olduğu yönünde açıklama yaptığını da belirtti.

Gazete 5 Kıbrıslı Rum’un önceki gün BM’nin huzurunda yakınlarıyla görüştüğünü de yazdı.

Alithia gazetesi, 5 Kıbrıslı Rum’un bugün mahkemeye çıkarılmasının beklendiğini yazdı.

Fileleftheros gazetesi haberi “Çerçevede Yağmalama Davaları-Yasa Dışı Girişten Onları Tutukladılar-Güya Bir Tatil Sitesine Girdiler” başlığıyla aktarırken Politis gazetesi ise haberi “5 Tutuklu Kıbrıslı Rum İçin Tedirginlik” şeklinde aktardı.