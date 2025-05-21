Apartman boşluğuna düşen 17 yaşındaki Mehmet Emin Duruel (E-17) ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 01.00 sıralarında, Duruel, Gönyeli Poyraz Sokak’ta bir apartmanın arkasında arkadaşıyla şakalaşıp konuşurken 1 metre yükseklikteki duvar üzerinden atladı ve duvarın arka kısmında bulunan yaklaşık 5 metre derinlikteki apartman boşluğuna düştü.

Duruel, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.