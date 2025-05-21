Güney Kıbrıs’ta yaşanan su sıkıntısı nedeniyle araba, kaldırım ve diğer yerleri hortum kullanarak yıkayanlara verilen cezalara fahiş artış geliyor.

Rum radyosuna göre Rum Bakanlar Kurulu’nun onayladığı tasarıya göre hortumla araç vb yıkayanlara yönelik mahkeme dışı para cezaları 50’den 100 euroya, tekrarlanması halinde 3 bin euroya çıkarılacak. Azami para cezası 500 eurodan 3 bin euroya, hapis cezası ise 3 aydan 6 aya çıkarılıyor.

Yeni yasa tasarısının ivedi şekilde Rum meclisinin onayına sunulması ve meclisin yaz tatili nedeniyle çalışmalarına ara vermesinden önce onaylanması bekleniyor.