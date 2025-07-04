KKTC’de ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilen Muhammet Farman, Mahidir Islam, Stewe Benjamin, Mindi Fakudize ve Aluuddin Khan tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlıların 29 Haziran 2025 tarihinde saat 11.00 sıralarında Lefkoşa’da devriye gezen polis ekipleri tarafından tespit edildiklerini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Muhammet Farman’ın 2 Mart 2024 tarihinden beri 484 gün, Mahidir Islam’ın 11 Kasım 2024 tarihinden beri 240 gün, Stewe Benjamin’in 22 Ağustos 2022 tarihinden beri 963 gün, Mindi Fakudize’nin 1 Aralık 2023 tarihinden beri 576 gün, Aluuddin Khan’ın 18 Kasım 2024 tarihinden beri 223 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldıklarının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarıldığını, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ihraç işlemleri için yazışmalar yapıldığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 8 gün ek süre talep etti.

Yargıç, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.