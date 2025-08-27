Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U12 Ligi’nde 6. Hafta ve 7. Hafta maç programı belli oldu. Karşılaşmalar 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak.

Program şöyle;

LEFKE – GÜZELYURT – BOĞAZ GRUBU (GÜZELYURT BÜY ALPAY VOLKAN TESİSLERİ)

30 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ

Lefke TSK – Ağırdağ Boğaz TSK (Saat 18.00)

M. Hacıali Yılmazköy SK – Yalova SK (Saat 18.00)

Binatlı YSK – Pınarbaşı ÇSK (Saat 19.00)

Baf Ülkü Yurdu – Alayköy GSK (Saat 19.00)

31 AĞUSTOS 2025 PAZAR

Pınarbaşı ÇSK – Alayköy GSK (Saat 18.00)

Yalova SK – Binatlı YSK (Saat 18.00)

Ağırdağ Boğaz TSK – M. Hacıali Yılmazköy SK (Saat 19.00)

Lefke TSK – Baf Ülkü Yurdu (Saat 19.00)

-----------------------------------------------------------------------

MESARYA GRUBU (TÜRKMENKÖY MEHMET ALİ TOKER STADI)

30 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ

Gaziköy SK – Değirmenlik SK (Saat 18.00)

Türkmenköy ASK – Cihangir GSK (Saat 18.00)

Vadili TÇBSK – Akova Vuda TÇB (Saat 19.00)

Ergazi GSK – Akdoğan SK (Saat 19.00)

31 AĞUSTOS 2025 PAZAR

Akova Vuda TÇB – Akdoğan SK (Saat 18.00)

Cihangir GSK – Vadili TÇBSK (Saat 18.00)

Değirmenlik SK – Türkmenköy ASK (Saat 19.00)

Gaziköy SK – Ergazi GSK (Saat 19.00)

-----------------------------------------------------------------------

GİRNE GRUBU (GİRNE DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ TESİSLERİ)

30 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ

Doğan Türk Birliği – Girne Halk Evi SK (Saat 18.00)

Karaoğlanoğlu SK – Türk Ocağı Limasol SK (Saat 18.00)

Alsancak Yeşilova SK – Lapta TBSK (Saat 19.00)

Perre Futbol Akademisi – Bellapais Tatlısu HOSK (Saat 19.00)

Esentepe Alican Gül Akademisi (Bay)

31 AĞUSTOS 2025 PAZAR

Türk Ocağı Limasol SK – Esentepe Alican Gül Akademisi (Saat 18.00)

Girne Halk Evi SK – Alsancak Yeşilova SK (Saat 18.00)

Bellapais Tatlısu HOSK – Karaoğlanoğlu SK (Saat 19.00)

Lapta TBSK – Perre Futbol Akademisi (Saat 19.00)

Doğan Türk Birliği (Bay)

-----------------------------------------------------------------------

LEFKOŞA GRUBU (LEFKOŞA YUSUF KAPTAN SAHASI)

30 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ

Dikmen Gücü SK – Gönyeli SK (Saat 18.00)

KüçüK Kaymaklı TSK – Çetinkaya TSK (Saat 18.00)

China Bazaar Gençlik Gücü TSK – Yenicami AK (Saat 19.00)

Yenikent Perçinci SK – Atoll Kozanköy KSK (Saat 19.00)

Göçmenköy İYSK (Bay)

31 AĞUSTOS 2025 PAZAR

Çetinkaya TSK – Göçmenköy İYSK (Saat 18.00)

Gönyeli SK – China Bazaar Gençlik Gücü TSK (Saat 18.00)

Atoll Kozanköy KSK – Küçük Kaymaklı TSK (Saat 19.00)

Yenicami AK – Yenikent Perçinci SK (Saat 19.00)

Dikmen Gücü SK (Bay)

-----------------------------------------------------------------------

İSKELE - GAZİMAĞUSA GRUBU (GAZİMAĞUSA CANBULAT STADI)

30 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ

Dumlupınar TSK – L. Gençler Birliği SK (Saat 18.00)

Mağusa Türk Gücü – Kaplıca Karadeniz 61 SK (Saat 18.00)

1461 İskele Trabzonspor – Serveroğlu Geçitkale GSK (Saat 19.00)

Yeniboğaziçi DSK – Yenişehir SK (Saat 19.00)

31 AĞUSTOS 2025 PAZAR

Dumlupınar TSK – Kaplıca Karadeniz 61 SK (Saat 18.00)

L. Gençler Birliği SK – 1461 İskele Trabzonspor (Saat 18.00)

Yenişehir SK – Mağusa Türk Gücü (Saat 19.00)

Serveroğlu Geçitkale GSK – Yeniboğaziçi DSK (Saat 19.00)