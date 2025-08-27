Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U12 Ligi’nde 6. Hafta ve 7. Hafta maç programı belli oldu. Karşılaşmalar 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak.
Program şöyle;
LEFKE – GÜZELYURT – BOĞAZ GRUBU (GÜZELYURT BÜY ALPAY VOLKAN TESİSLERİ)
30 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ
Lefke TSK – Ağırdağ Boğaz TSK (Saat 18.00)
M. Hacıali Yılmazköy SK – Yalova SK (Saat 18.00)
Binatlı YSK – Pınarbaşı ÇSK (Saat 19.00)
Baf Ülkü Yurdu – Alayköy GSK (Saat 19.00)
31 AĞUSTOS 2025 PAZAR
Pınarbaşı ÇSK – Alayköy GSK (Saat 18.00)
Yalova SK – Binatlı YSK (Saat 18.00)
Ağırdağ Boğaz TSK – M. Hacıali Yılmazköy SK (Saat 19.00)
Lefke TSK – Baf Ülkü Yurdu (Saat 19.00)
-----------------------------------------------------------------------
MESARYA GRUBU (TÜRKMENKÖY MEHMET ALİ TOKER STADI)
30 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ
Gaziköy SK – Değirmenlik SK (Saat 18.00)
Türkmenköy ASK – Cihangir GSK (Saat 18.00)
Vadili TÇBSK – Akova Vuda TÇB (Saat 19.00)
Ergazi GSK – Akdoğan SK (Saat 19.00)
31 AĞUSTOS 2025 PAZAR
Akova Vuda TÇB – Akdoğan SK (Saat 18.00)
Cihangir GSK – Vadili TÇBSK (Saat 18.00)
Değirmenlik SK – Türkmenköy ASK (Saat 19.00)
Gaziköy SK – Ergazi GSK (Saat 19.00)
-----------------------------------------------------------------------
GİRNE GRUBU (GİRNE DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ TESİSLERİ)
30 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ
Doğan Türk Birliği – Girne Halk Evi SK (Saat 18.00)
Karaoğlanoğlu SK – Türk Ocağı Limasol SK (Saat 18.00)
Alsancak Yeşilova SK – Lapta TBSK (Saat 19.00)
Perre Futbol Akademisi – Bellapais Tatlısu HOSK (Saat 19.00)
Esentepe Alican Gül Akademisi (Bay)
31 AĞUSTOS 2025 PAZAR
Türk Ocağı Limasol SK – Esentepe Alican Gül Akademisi (Saat 18.00)
Girne Halk Evi SK – Alsancak Yeşilova SK (Saat 18.00)
Bellapais Tatlısu HOSK – Karaoğlanoğlu SK (Saat 19.00)
Lapta TBSK – Perre Futbol Akademisi (Saat 19.00)
Doğan Türk Birliği (Bay)
-----------------------------------------------------------------------
LEFKOŞA GRUBU (LEFKOŞA YUSUF KAPTAN SAHASI)
30 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ
Dikmen Gücü SK – Gönyeli SK (Saat 18.00)
KüçüK Kaymaklı TSK – Çetinkaya TSK (Saat 18.00)
China Bazaar Gençlik Gücü TSK – Yenicami AK (Saat 19.00)
Yenikent Perçinci SK – Atoll Kozanköy KSK (Saat 19.00)
Göçmenköy İYSK (Bay)
31 AĞUSTOS 2025 PAZAR
Çetinkaya TSK – Göçmenköy İYSK (Saat 18.00)
Gönyeli SK – China Bazaar Gençlik Gücü TSK (Saat 18.00)
Atoll Kozanköy KSK – Küçük Kaymaklı TSK (Saat 19.00)
Yenicami AK – Yenikent Perçinci SK (Saat 19.00)
Dikmen Gücü SK (Bay)
-----------------------------------------------------------------------
İSKELE - GAZİMAĞUSA GRUBU (GAZİMAĞUSA CANBULAT STADI)
30 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ
Dumlupınar TSK – L. Gençler Birliği SK (Saat 18.00)
Mağusa Türk Gücü – Kaplıca Karadeniz 61 SK (Saat 18.00)
1461 İskele Trabzonspor – Serveroğlu Geçitkale GSK (Saat 19.00)
Yeniboğaziçi DSK – Yenişehir SK (Saat 19.00)
31 AĞUSTOS 2025 PAZAR
Dumlupınar TSK – Kaplıca Karadeniz 61 SK (Saat 18.00)
L. Gençler Birliği SK – 1461 İskele Trabzonspor (Saat 18.00)
Yenişehir SK – Mağusa Türk Gücü (Saat 19.00)
Serveroğlu Geçitkale GSK – Yeniboğaziçi DSK (Saat 19.00)