Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekibi Esentepe Spor Kulübü, hücum hattını yabancı oyuncularla güçlendirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, transfer çalışmaları kapsamında Lukman Odeshina, Benjamin Bieleu ve Sulyman Olamilekan Abdulganiyu ile anlaşma sağladı.

Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, “Takımımızın hücum gücünü artırmak adına önemli adımlar attık. Yeni transferlerimizin takıma önemli katkılar yapacağına inanıyoruz” denildi.