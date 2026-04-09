Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, dün Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın konuşması sırasında CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın konsensüs eleştirisiyle başlayan tartışma, karşılıklı sert ifadelerle gerilimin yükselmesine neden oldu.

Berova, CTP Milletvekili Fikri Toros'un, "Bu yasayla kamu maliyesi olarak öngördüğünüz tasarruf nedir" sorusuna yanıt veremedi. Berova, "Böyle bir rakamı ortaya koyabilmek için ilk olarak Haziran içerisinde oluşacak hayat pahalılığını görmemiz gerek" dedi.

Bunun üzerine CTP Milletvekili Devrim Barçın, Berova'ya "öngörüsüz" dedi.

Berova ise Barçın'a "anarşist" dedi.

Berova’nın soruya yanıt verdiği sırada CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Hani konsensüs olunca Meclis’e öneri gelecekti?” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Berova, Barçın’a “Anarşistlik yapma” şeklinde yanıt verdi. Barçın ise ise “Eylemlerde senin gibi faşist resimlerin çıkacağına komünist olurum” ifadeleriyle karşılık verdi.