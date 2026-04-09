Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Küçük, hayat pahalılığı (HP) tasarısının dün Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldüğü esnada rahatsızlandı.

Küçük, ilk etapta Meclis binası içindeki Sağlık Odası'na getirildi, burada mesleği hekim olan milletvekilleri tarafından kontrol edildi.

Hasan Küçük, ilk kontrolün ardından Meclis'e gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Küçük’e ilk müdahalenin Meclis sağlık odasında yapıldığını ve tedavisinin hastanede devam ettiğini açıkladı.