Maliye Bakanı Özdemir Berova, KKTC Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Kung Fu Kurash Wushu Muaythai Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, şampiyon sporcular ve antrenörlerini kabul etti.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Berova sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, elde edilen başarıların ülkenin tanıtımı ve gençlere örnek olması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Berova, “KKTC’nin ismini ve bayrağını uluslar arası arenada gururla dalgalandırmanız bizleri onurlandırmıştır. Sizinle gurur duyuyoruz. Sizleri yürekten kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, 15-17 Ağustos tarihlerinde İskoçya’da gerçekleştirilen Dünya Tekvando Şampiyonası’na, Rum ve Yunanlıların engellemelerine rağmen KKTC bayrağı ve kimliğiyle katıldıklarını vurguladı.

Gökbilen, “Sporcularımız şampiyonada 19 altın, 13 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 41 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Bu gururu ülkemize taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Bu gururu sizinle de paylaşmak istedik. Çünkü katkılarınız küçümsenemeyecek kadar büyük” dedi.