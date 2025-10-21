Aksa 1. Lig batı bölgesi ekibi Binatlı Yılmaz Spor Kulübü, altyapı yapılanmasını güçlendirmeye devam ediyor.

Kulübün altyapısından yetişerek uzun yıllar Binatlı formasıyla önemli başarılara imza atan ve takım kaptanlığı görevini de üstlenen Berkem Korbay, artık U13 Gelişim Grubu Antrenörü olarak görev yapacak.

Genç antrenör, daha önce 2 dönem Akçay Spor Kulübü’nde de başarılı çalışmalar yürütmüştü.

Binatlı camiası, yeniden kulübe dönen Berkem Korbay’a duyduğu güveni dile getirerek şu mesajı paylaştı:

“Altyapımızdan yetişip kulübümüzün efsanelerinden biri haline gelen kaptanımız Berkem Korbay, artık U13 Gelişim Grubu’nun başında.

Kendisine ‘Yuvana hoş geldin’ diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.”

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü, altyapıya verdiği önemi vurgulayarak, geleceğin futbolcularını kendi değerleriyle yetiştirmeye devam edeceklerini belirtti.