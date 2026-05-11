Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Özel Bireyler ve Yaşlılar Komitesi, özel gereksinimli bireylerin sorunlarının çözümü için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Komite adına 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yayımlanan açıklamada, özel gereksinimli bireylerin yaşadığı sorunların görünür hale getirilmesi ve çözüm odaklı politikaların hayata geçirilmesi gerektiği kaydedildi.

Özel gereksinimli bireylerin, eşit bireyler olduğunu ve yaşamlarını kolaylaştıracak düzenlemelerin bir zorunluluk olduğu ifade edilen açıklamada, ö zellikle eğitim ve sağlıkta fırsat eşitliği sağlayacak yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Altyapı, erişilebilirlik ve sosyal destek alanlarında da eksikliklerin devam ettiği belirtilen açıklamada, geçici uygulamalar yerine kalıcı politikaların oluşturulması gerektiği kaydedildi.

Bunlar için somut adımlar atılması gerektiği de belirtilen açıklamada, TDP'nin özel gereksinimli bireylerin hak ettikleri eşit, erişilebilir ve onurlu yaşam koşulları için mücadele etmeye devam edeceği vurgulandı.