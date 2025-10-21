AKSA Süper Lig’de geride kalan 5 haftada oynadığı tüm maçları kazanarak 5’te 5 yapan lider Doğan Türk Birliği, ligin 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Lefke maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör ve oyuncuların yüksek motivasyonla çalıştığı sarı-lacivertli ekipte hedef, galibiyet serisini sürdürmek ve tarihi bir başlangıca imza atmak.

Doğan Türk Birliği, Lefke deplasmanından da 3 puanla ayrılması durumunda, Süper Lig’in 16 takımla oynandığı tüm sezonlar arasında en iyi lig başlangıcını yapmış olacak.