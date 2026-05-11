AKSA Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği’nin yeni teknik direktörü belli oldu.

Tecrübeli teknik direktör Caner Oshan ile yollarını ayıran Doğan Türk Birliği yönetimi, bir süredir görüştüğü teknik direktör Nazım Aktunç ile yeni sezon için anlaşma sağladı.

Doğan Türk Birliği kulübünden yapılan açıklamada “Kulübümüz ve hocamız adına bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyor, yeni sezonda birlikte nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Nazım Aktunç’a Doğan Türk Birliği ailemize yeniden hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz.” İfadeleri kullanıldı.

Nazım Aktunç, 2024 sezonunda Göçmenköy’le Kıbrıs Kupası şampiyonu olurken, 2024-2025 sezonunda ise Mağusa Türk Gücü’yle Lig şampiyonu olmayı başarmıştı. Geride kalan sezonda ise K.Kaymaklı’nın genç kadrosuyla takımıyla Kıbrıs Kupası’nda yarı finale kadar yükselmeyi başarmıştı.