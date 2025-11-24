AKSA SÜPER LİG 10. HAFTA PANORAMASI

Aksa Süper Ligin 10. Haftası geride kalırken lider Cihangir koltuğunu iyice sağlamlaştırdı.

Ligin ilk haftasında aldığı yenilgi sonrasında puan kaybetmeyen Cihangir konuk olduğu son haftaların çıkıştaki takımı Yenicami’yi mağlup ederek takipçilerine adeta göz dağı verdi.

Liderin takipçisi Gençlik Gücü ise geriye düştüğü Mormenekşe karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle galip ayrılarak yarıştan kopmayacağını gösterdi.

Zirve iddiası olan takımlardan Doğan T.Birliği ise son haftalardaki puan kaybını Esentepe deplasmanında da sürdürerek haftayı bir puanla kapatınca liderin 5 puan gerisine düştü. Üst sıralardan kopmak istemeyen Dumlupınar ise son haftaların kaybetmen takımı Karşıyaka’ya adeta gol yağdırarak sıralamadaki yerini sağlamlaştırdı.

Son haftaların çıkıştaki takımı A. Yeşilova konuk olduğu Lefke deplasmanından son dakika golüyle galip ayrılarak ilk 6 içine yerleşti. Sezonun istikrarsız takımlarından Mağusa Türk Gücü konuk olduğu ligin dibine demir atan Mesarya ile golsüz berabere kalırken Mesarya ligdeki ilk puanını almış oldu.

Bir diğer istikrarsız takım olan Çetinkaya konuk olduğu Yeniboğaziçi ile sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrılarak bir basamak gerilerken, Yeniboğaziçi ise kazanamama hastalığını bu maçta da sürdürerek ligdeki 2.ci beraberliğini almış oldu.

Haftanın önemli maçlarından olan Gönyeli ile K.Kaymaklı maçından da galip çıkmadı ve takımlar birer puana razı olarak haftayı birer basamak yükselerek kapattılar.

Bu hafta oynanan 8 maçın 4 tanesi beraberlikle tamamlanarak sezonun en çok beraberlik alınan haftası oldu. Diğer 4 maçın 2’sini ev sahipleri 2’sini ise deplasman takımları kazandı.

Oynanan maçlarda kale ağları 27 kez havalanarak maç başına 3,5 gol ortalamasına yaklaşıldı. Tek golsüz maç Mesara-MTG arasında oynanırken en farklı galibiyet ve en gollü maç ise Dumlupınar – Karşıyaka arasındaki 7- 2’lik maç oldu.

Gol krallığı yarışındaki çekişme bu hafta da sürdü. Haftayı birer golle kapatan Karşıyaka’dan Papa Demba Ndior 13 gole, Cihangir’den Ndong Meye ise 12 gole ulaştı.

Atılan 27 golün 17’sini yerli futbolcular atarken, 10 gol ise yabancı futbolculardan geldi.

Bu hafta adeta kart yağmuru oldu. 8 maçın tümünde de kart gösterilirken toplam 48 sarı kart 6 tane ise kırmızı kart çıkarak en kartlı haftalardan oldu.

Haftanın Takımı: Dumlupınar

Dumlupınar son haftaların çıkışta olan takımı Karşıyaka karşısında maçın başından itibaren iyi bir futbol oynayarak hem farklı galip gelmeyi başardı hem de üst sıralarda kalma isteğini bir kez daha ortaya koydu

Haftanın Yıldızı: Cemal Yeşinses (Alsancak Yeşilova)

Alsancak Yeşilova takımının tecrübeli ayağı Cemal Yaşinses, Lefke deplasmanında etkili oyunu yanında hem takımının geri dönüşünü sağlayan beraberlik golünü hem de son anlarda galibiyet golünü atarak haftanın yıldızı olmayı hak etti

Haftanın Teknik Direktörü: Ali Oraloğlu (Cihangir)

Cihangir Teknik Direktörü Ali Oraloğlu, zorlu Yenicami deplasmanına takımını çok iyi hazırlarken, haftalardır kaybetmeyen rakibi karşısında, gelecek haftayı da düşünerek kontrollü ancak etkili bir futbol oynatırken, takımının üst üste aldığı 9. galibiyetle sahadan ayrılmasını sağladı

Haftanın Hakemi: Hakan Ünal (Lefke-Yeşilova)

Zorlu geçmesi beklene Lefke ile Yeşilova mücadelesinde oyuncularla diyalogu ve yardımcılarıyla uyumuyla iyi bir yönetim sergileyen Hakan Ünal haftanın hakemi de olmayı hak etti

Haftanın Kare Ası

Ali Karal(Esentepe) Yusuf Beyazi (Cihangir), Robert Mizo (Dumlupınar), Jonathan Weston (Alsancak Yeşilova)

Haftanın Onbiri

Kemal (GG) Ali(Yeniboğaziçi), Tamer (Alsancak Yeşilova) Orhan(Dumlupınar) Niba (DTB) Yannick (Dumlupınar) Sercan (Cihangir) , Semih (GG) Ebuka (Cihangir) Sylla (Dumlupınar) Zumah(Gönyeli)

Aksa Süper Lig 10. Hafta sonuçları

Lefke – A. Yeşilova. 1 – 2

Mesarya – Mağusa T. Gücü: 0 – 0

Dumlupınar – Karşıyaka 7 – 2

C. B. Gençlik Gücü – Mormenekşe: 3 – 1

Yenicami – Cihangir: 1 - 4

Gönyeli – K. Kaymaklı: 1 – 1

Esentepe – Doğan T. Birliği: 1 – 1

Yeniboğaziçi – Çetinkaya: 1 – 1

Aksa Süper Lig 11. Hafta programı

Çetinkaya – Mesarya

Cihangir – C. B. Gençlik Gücü

Mormenekşe- Doğan T. Birliği

Karşıyaka – Yenicami

Mağusa Türk Gücü – Lefke

Gönyeli – Esentepe

K.Kaymaklı – Yeniboğaziçi

A. Yeşilova – Dumlupınar

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

