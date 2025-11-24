RAMS Başakşehir ile Trabzonspor Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetti.

Gol düellosuna sahne olan maçta; Trabzonspor, Başakşehir'i 4-3 yendi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 28'e yükseltti, RAMS Başakşehir ise 13 puanda kaldı.

RAMS Başakşehir'de Festy Ebosele, "VAR" incelemesinin ardından 10. dakikada kırmızı kart gördü. İstanbul temsilcisi geride kalan dakikalar için 10 kişi kaldı.

Rakibinin sert müdahalesinin ardından sakatlanan Trabzonsporlu Edin Visca, 11. dakikada yerini Olaigbe'ye bıraktı.

Başakşehir, 20. dakikada VAR müdahalesi sonrası penaltı kazandı. İstanbul temsilcisi, 22. dakikada Selke'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Trabzonspor, 37. dakikada Felipe Augusto'nun golüyle skora denge getirdi.

Başakşehir, 45'te Eldor Shomurodov'un golüyle Trabzonspor karşısında yeniden öne geçti: 2-1.

Trabzonspor, 74. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Bordo-mavililer, 76'da Paul Onuachu'nun kaydettiği penaltı golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

İstanbul'da gol yağmuru! 77. dakikada Ernest Muci'nin golü geldi ve Trabzonspor deplasmanda 3-2 öne geçti.

Başakşehir, 90+1'de Bertuğ Yıldırım'ın attığı golle tabelayı 3-3 yaptı.

90+11'de Ernest Muci bir kez daha sahneye çıktı ve kaydettiği müthiş golle skoru Trabzonspor lehine 4-3'e getirdi. Geride kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele bu skorla tamamlandı.