İspanya hükümetinin akaryakıtta Katma Değer Vergisi (KDV) oranını yüzde 21’den yüzde 10’a çekme kararı, Fransa sınırında devasa bir fiyat uçurumu yaratarak "yakıt turizmi" akımını başlattı.

Fransa’nın güney bölgelerinde motorin ve benzin fiyatlarının litre başına 2,45 Euro seviyelerine kadar tırmanması, sınır hattındaki sürücüleri depolarını doldurmak için toplu halde İspanya’ya yönelmeye sevk etti.

Özellikle Pyrénées-Orientales bölgesinde yaşayan Fransız vatandaşları, kendi ülkelerindeki fahiş fiyatlar karşısında rotalarını sınırın hemen ötesindeki İspanyol istasyonlarına çevirdi.

Fransa’da motorinin litresi ortalama 2,10 ile 2,41 Euro arasında alıcı bulurken, İspanya’nın Figueres kentinde bu rakamın 1,63 Euro seviyelerine kadar gerilemesi dikkat çekiyor. Benzer şekilde kurşunsuz benzinde de litre başına yaklaşık 70 cente varan fiyat avantajı, iki ülke arasındaki ekonomik makasın ne denli açıldığını kanıtlıyor.

İSPANYA'DAN ALINCA 24 EURO TASARRUF YAPTILAR

Güncel piyasa verilerine göre, bir Fransız sürücünün sınırın öte yakasında deposunu tam kapasite doldurması durumunda elde ettiği kazanç, depo hacmine göre 20 Euro ile 24 Euro arasında bir tasarruf anlamına geliyor.

Yol masrafları dikkate alınsa dahi, özellikle yüksek hacimli yakıt alımlarında sağlanan bu mali avantaj, yüzlerce sürücünün her gün sınırı geçmesine neden oluyor.

ALMANLAR UCUZ AKARYAKIT İÇİN POLONYA'YA AKIN EDİYOR

Öte yandan Almanların ise ucuz akaryakıt için Polonya'ya akın ettiği belirtildi.

Almanya tarafındaki akaryakıt istasyonları sessizliğini korurken, sınırın birkaç yüz metre ötesindeki Polonya tarafında pompalar yoğun bir mesai harcıyor. Araçların çoğunun Alman plakalı olduğu belirtiliyor.

Berlin yakınlarındaki bir istasyonda yarım depodan biraz fazla yakıt doldurmak, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşından önce yaklaşık 70 euroyken, şu anda 96 euroya mal oluyor.

Berlin'e yaklaşık 90 dakika sürüş mesafesindeki sınır kenti Frankfurt (Oder) bünyesinde dizel fiyatları litre başına 2,149 euroya, benzin ise 2,029 euroya yükseldi.

Köprünün hemen karşısındaki Polonya kasabası Slubice'de ise benzinin litresi yaklaşık 1,61 euro seviyesinde seyrediyor ve bu da Alman sürücüler için depo başına yaklaşık 30 euro tasarruf anlamına geliyor.

Alman yetkililer, ucuz yakıtın yasa dışı taşınmasını engellemek amacıyla sınır geçişlerinde anlık kontrolleri artırdı. Sürücülerin depolarını doldurmalarına izin verilirken, yanlarında taşıyabilecekleri vergisiz ek yakıt miktarı 20 litrelik bidonlarla sınırlandırıldı.

Alman hükümeti ise tüketicileri ani fiyat dalgalanmalarından korumak için yeni bir yardım paketini hızlandırıyor. Bu paket kapsamında akaryakıt istasyonlarının fiyatlarını günde sadece bir kez artırmasına izin verilmesi önerisi de bulunuyor.