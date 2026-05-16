İngilizler, bir tanesinin eBay üzerinde 244.000 TL’ye satılmasının ardından ceplerini ve koltuk aralarını nadir madeni paralar için kontrol etmeye çağrılıyor. Londra 2012 Olimpiyatları yüzme temalı 50 penny (50p), geçen yıl 28 karşı teklifin yapıldığı bir açık artırma savaşını tetikleyerek yüz değerinin (yaklaşık 30,50 TL) tam 8.000 katına alıcı buldu.

Kraliyet Darphanesi (Royal Mint) tarafından "nadir bir ilk tasarım" olarak tanımlanan madeni paranın üzerinde hareket halindeki bir yüzücü figürü bulunuyor. Tasarım değişikliğinden önce sınırlı sayıda piyasaya sürülmesi nedeniyle paranın fiyatı fırlamış durumda. Koleksiyoncular dolaşımda daha fazla olabileceğine inanıyor, ancak tam olarak kaç tane olduğu bilinmiyor.

Kraliyet Darphanesi, madeni parayı şu sözlerle tanımladı:

"Tasarım Jonathan Olliffe tarafından oluşturuldu; metalin üzerine işlenen akışkan çizgiler dalgaları temsil ederken, hareket halindeki bir yüzücüyü tasvir ediyor. Bu nadir ilk tasarımda, söz konusu çizgiler yüzücünün yüzünü kaplıyordu. Piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra, yüzün daha görünür olması için tasarım üzerinde ince ayarlar yapıldı; ancak bu durum, ilk tasarımın dünyaya yayılmasından önce gerçekleşti."

Bu özel 50p'ye dair en heyecan verici noktalardan biri, değişiklikler yapılmadan önce tam olarak kaç tanesinin dolaşıma girdiğinin bilinmemesi, sadece sayıların son derece sınırlı olduğunun bilinmesidir.

Bir madeni paranın basım sayısı (mintage), değerini doğrudan etkiler. Tasarım hataları gibi faktörler de fiyatı artırabilir. Kraliyet Darphanesi, bir paranın değerinin; kondisyonuna, tasarımına, basım miktarına ve yapıldığı malzemeye göre belirlendiğini belirtti. Düşük basımlı paralar, ikincil piyasada yüz değerinden çok daha yüksek fiyatlara satılabiliyor. Ancak kurum, koleksiyoncuların bir fiyat taahhüt etmeden önce dolaşımdaki miktar hakkında bir uzmana danışmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.