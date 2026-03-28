Hollanda, Orta Doğu’daki savaş gerekçesiyle Kıbrıs açıklarına Zr. Ms. Evertsen fırkateynini gönderdi. Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz de önceki gün firkateyne günübirlik ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretin maliyeti tartışma çıkardı. Yeşilgöz için özel jet kiralanan gezinin maliyeti 92 bin 997 Euro’yu (yaklaşık 4.7 milyon lira) buldu.

Bakanlık, ziyareti ‘alışılmış bir uygulama‘ diye savundu.

Ancak Hollanda medyasında yer alan haberlere göre ziyaret için özel jet kiralanması ve bunun kamuya maliyeti siyasi tartışma başlattı. RTL televizyonunun aktardığına göre ziyaretin toplam maliyeti 92 bin 997 euro olarak hesaplandı. Dokuz kişilik heyetin yer aldığı uçuşta kişi başına düşen maliyetin ise 10 bin 333 euro olduğu belirtildi. Muhalefetten sert tepki: Bir Hollandalı siyasetçinin en pahalı Instagram videosu Ziyaretin maliyeti muhalefetin tepkisini çekti. Ana muhalefette yer alan Yeşil Sol – İşçi Partisi (GL-PvdA) milletvekili Kati Piri, konuyu meclis gündemine taşıdı.

Piri, sosyal medyada paylaşılan görüntülere gönderme yaparak ziyaretin “muhtemelen bir Hollandalı siyasetçinin şimdiye kadarki en pahalı Instagram videosu” olduğunu söyledi. Koalisyon ortaklarından Hristiyan Demokrat Parti (CDA) lideri Henri Bontenbal da harcamayı yüksek bulduğunu belirterek kendisinin böyle bir yöntemi tercih etmeyeceğini ifade etti. Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) ise ülkede birçok vatandaşın ekonomik sıkıntı yaşadığına dikkat çekerek hükümetin kamu harcamalarında daha dikkatli davranması gerektiğini savundu.