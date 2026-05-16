Almanya’da tatil köylerinde şezlongların sabah erken saatlerde havlularla kapatılarak “yer ayırtılması” uygulaması yargıya taşındı. Bir tur operatörüne karşı açılan dava, bu konuyu yeniden gündeme getirdi.

2024 yazında ailesiyle birlikte Yunanistan’da tatil yapan bir turist, otel havuzunda ve plaj alanında şezlong bulamadığı için tatilinden yeterince yararlanamadığını belirtti. Özellikle diğer tatilcilerin şezlongları havlularla uzun süre önceden “kapattığı” ifade edildi.

Turist, her sabah çok erken saatlerde havuz kenarına gitmesine rağmen boş şezlong bulamadığını ve bu nedenle dinlenme imkânı yakalayamadığını anlattı. Tatil için toplamda 7.186 euro ödediği bilgisi paylaşıldı.

Yunanistan’ın Kos Adası’ndaki otelin aslında bu tür “havluyla yer tutma” uygulamasını yasakladığı ancak tur operatörünün bu kuralın uygulanmasını yeterince denetlemediği ortaya çıktı.

MAHKEMEDEN TURİST YARARINA KARAR

Hannover Bölge Mahkemesi, turistin açtığı davada tur operatörünü sorumlu buldu. Operatör daha önce 350 euro ödeme yapmış olsa da mahkeme bu miktarı yetersiz gördü. Karar sonucunda turistin 986 euro 70 cent daha tazminat almasına hükmedildi. Mahkeme, tatilin “düzgün şekilde organize edilmesi” gerektiğini ve şezlong sayısının misafir yoğunluğuna uygun olması gerektiğini vurguladı.

Şezlongların havlularla erken saatlerde kapatılması sorunu yalnızca bu olayla sınırlı değil. Farklı tatil bölgelerinde de benzer şikâyetler sıkça dile getiriliyor.

Kanarya Adaları’nda sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bazı turistlerin şezlong kapabilmek için sabah erken saatlerde havuz başında beklediği hatta uyuduğu görülmüştü.

İspanya’nın bazı bölgelerinde, şezlongları uzun süre izinsiz şekilde “işgal eden” tatilcilere para cezaları uygulanmaya başlandı. Bu uygulamayla alanların daha adil kullanılması hedefleniyor.

Bazı tur şirketleri ise bu soruna farklı çözümler getiriyor. Örneğin bazı paketlerde, ek ücret karşılığında önceden şezlong rezervasyonu yapılmasına imkân tanınıyor.

Yunanistan, çevresel etkileri azaltmak amacıyla şezlongsuz plaj sayısını artırma politikası da yürütüyor. 2026 yılına kadar 251 plajın yapılaşmaya kapatılması planlanıyor. Bu alanlarda şezlong ve şemsiye kiralanmasına da izin verilmeyecek.