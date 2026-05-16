Almanya’nın Brandenburg eyaletindeki Havelland bölgesinde skandal bir olay ortaya çıktı. Bölgede görev yapan 45 yaşındaki bir çocuk doktorunun, "çocuklara yönelik cinsel suçlar" nedeniyle 130 ayrı vakadan yargılanacağı bildirildi.

Savcılığın hazırladığı iddianamede, suçlamalara konu olan olayların 2013-2025 yıllarında meydana geldiği belirtildi.

Haberlerde, söz konusu doktorun, Kasım 2025’te bir çocuğun annesinin şikayeti üzerine gözaltına alındığı ve o tarihten bu yana tutuklu bulunduğu kaydedildi.

Soruşturma kapsamında polisin, çok sayıda dijital veri taşıyıcısına el koyduğu, başka çocuklara yönelik istismar şüphelerine bu şekilde ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Potsdam Savcılığı ve Brandenburg polisinin yeni mağdurların olup olmadığını araştırdığı ifade edildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından Havelland Klinik Grubunun da iç soruşturma başlattığı kaydedildi.​​​​​​