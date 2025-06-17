KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan 25 yaşındaki Nijerya uyruklu Oplipema Johns Uwada dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 12 Haziran 2025 tarihinde saat 13. 30 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğüne Giriş-Çıkış dökümü almaya gelen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 21 Mayıs 2019 tarihinden beri 2 bin 243 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ihracı için gerekli yazışmaların yapıldığını ancak henüz cevap gelmediğini söyledi. Polis, zanlının ihraç işlemlerinin tamamlanabilmesi için ek süre talep etti. Mahkemede söz alan zanlı ise bu ayın 15’ine bilet aldığını, ülkesine ailesinin yanına gitmek istediğini yineledi. Huzurundaki şahadet değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.