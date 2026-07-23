Ülkede bir haftada meydana gelen 49 trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 13-19 Temmuz tarihlerini kapsayan raporuna göre, 49 trafik kazasından 16’sı yaralanmayla, 33’ü hasarla sonuçlandı. Yaralanmayla neticelenen kazalarda 18 kişi yaralandı.

Kazalardan 12'si sürat, 10'u kavşakta durmama, 10'u yakın takip, 9'u dikkatsiz sürüş ve 8'i de diğer etkenlerden oldu.

Kazaların toplam hasar miktarı 2 milyon 375 bin 290 TL olarak belirlenirken, Girne'de 19, Lefkoşa'da 12, Gazimağusa'da 10, Güzelyurt'ta 5 ve İskele'de 3 kaza meydana geldi.

- 299 araç trafikten men edildi, 9 sürücü tutuklandı

Polisin aynı dönemdeki trafik denetimlerinde 16 bin 641 araç sürücüsü kontrol edildi.

Suç işleyen 2 bin 818 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Denetimlerde 299 araç trafikten men edilirken 9 sürücü de tutuklandı.

-Sürat trafik suçları arasında yine ilk sırada

Rapor edilen sürücülerin suçlarının dağılımı ise şöyle:

“Süratli araç kullanmak 993, Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak 211, Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak 120, Muayenesiz Araç Kullanmak 92, Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak 73, Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak 68, Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak 56, Dikkatsiz Sürüş 30, Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak 24, Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak 24, Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak 20, Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak 18, Tehlikeli Sürüş 14, Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak 14, Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak 10, Trafik Işıklarına Uymamak 6, Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak 6 ve 1039 diğer trafik suçları.”